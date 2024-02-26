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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.24 19:30

Подведены итоги первого этапа муниципального конкурса педагогического профмастерства в ЗАТО Александровск

Победители определены в шести номинациях.

Уже в начале марта станет известно, кто завоюет титул «Абсолютного победителя» конкурса для учителей и наставников.

У Екатерины Смирновой за плечами шесть лет педагогического стажа. Но участница конкурса профмастерства сегодня особенно напряжена, ведь от результата открытого урока зависит её участие в педагогическом состязании.

Учитель начальных классов переехала на Крайний Север из соседнего региона, Архангельск она покинула по личным причинам, с сентября прошлого года под своё крыло взяла новый класс. Впрочем, работа всё также её радует.

Екатерина Смирнова, учитель начальных классов школы №266, г. Снежногорск: «Это счастье работать с детьми. Каждый день идёшь и радуешься улыбкам, постоянно вместе приобретаем новые знания».

Для Екатерины Смирновой занятие перед жюри стало последним конкурсным испытанием. Выставленные жюри баллы не позволили ей дальше бороться за победу. Но это лишь маленькая неудача, уверена педагог, и искреннее радуется за тех, кто смог стать победителем в своей номинации.

А таких лидеров шестеро. Например, Оксана Богданова - филолог не впервые в педагогическом конкурсе, поэтому знает свои сильные и слабые стороны.

Оксана Богданова, учитель русского языка и литературы школы №279, г. Гаджиево: «Учитывая итоги прошлого раза, подкорректировала немного свою деятельность и решила снова принять участие в этом конкурсе».

На втором этапе задача для участников несколько усложняется. Им нужно будет провести мастер-классы на заданную тему.

Елизавета Зламан, директор Информационно-методического Центра ЗАТО Александровск: «Поддержать победителей в номинациях пришли не соперники, а коллеги. И сегодня они будут участвовать в фокус-группах».

В 2024 году у традиционного соревнования есть нововведения. Например, в этапах появилось эссе – послание педагогическому сообществу. Также в этом году заявиться на конкурс могли не только учителя, воспитатели и дефектологи, но и представители новой для учреждений должности – советники по воспитательной работе.

Пока имя абсолютного победителя держится в секрете, его назовут при вручении кубка в начале марта на главной сцене города Снежногорска.

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