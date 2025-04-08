Подведены итоги традиционного городского конкурса «Доброволец Мурманска»

Ежегодно в Мурманске выбирают лучших добровольцев. В этом году заявки на участие подали 22 активных молодых человека и 3 волонтёрские организации. Состав большой, но главное, что эти люди те, кто в любой момент готов помочь нуждающимся.

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: «С учётом того, что волонтёрство практически всегда – общественная деятельность, порыв души, то в большинстве случаев это возможность пообщаться, повзаимодействовать друг с другом, пройти цикл тренинговых мероприятий и научиться чему-то новому. И выйти на новый уровень».

Действительно, для участников добровольческого конкурса проводили тренинги и мастер-классы. Их распределили по возрастам и командам для реализации волонтёрских проектов. Затем были самопрезентации и решение строгого жюри.

Анжела Кошельная, начальник центра развития волонтёрского движения «Молодёжь 51»: «Это возможность нам узнать новых ребят, которые занимаются и помогают в нашем городе реализовывать добрые дела. Привлечь их дальше на наши мероприятия. Есть ребята, которые совсем новички, а есть те, у которых даже медаль президента. Разный уровень, особенно у тех, кто старше 18 лет, у них серьезные достижения».

Алена Суркова - одна из новых участниц конкурса. Девушка ведёт активную волонтёрскую деятельность самостоятельно, присоединяясь к различным акциям и компаниям добровольцев. Для неё помогать – это дарить заботу и внимание людям, животным, природе. Поэтому после обучения она планирует работать в этом направлении уже полноценно.

Алена Суркова, доброволец: «Волонтёрством я занимаюсь на протяжении четырёх лет, как поступила в колледж. Меня завлекло, очень понравилось. Мне нравится, что есть обратная реакция на добрые дела. Неважно, животные это, природа или люди, всегда отзывчивость есть».

Конкурс молодых волонтёров города проводят с 2018 года. И главный результат, который виден на протяжении этих лет, увеличение числа неравнодушных мурманчан, которые стремятся помогать нуждающимся.