Подведены итоги Всероссийского литературного диктанта, организатором которого выступила Мурманская областная научная библиотека

В нашем регионе испытание диктантом прошли более 2,5 тысячи человек.

Тест написали 40 тысяч участников со всей России. Кроме того, впервые к диктанту присоединились жители Индии, Палестины, Мексики, Испании и Мальты. Всего для проведения такой масштабной акции было зарегистрировано свыше 1,5 тысячи площадок.

По количеству победителей диктанта в России лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край и Мурманская область.

Напомним, международная просветительская акция призвана объединять любителей и знатоков русской литературы по всему миру.