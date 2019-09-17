Подведены итоги выборов депутатов городского Совета

Мурманская территориальная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов городского Совета шестого созыва.

По результатам голосования, которое состоялось 8 сентября, состав горсовета обновился на 40%. Как и прежде заксобрание Мурманска это 30 депутатов, по два от каждого избирательного округа.

Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии: «Мы будем подводить общие результаты выборов по выборам депутатов Совета депутатов города Мурманска. Определять состав депутатского корпуса. И после опубликования, будет регистрация уже самих кандидатов».

Несмотря на то, что пока все формальности не завершены, избранные депутаты уже трудятся на благо горожан.

Татьяна Ковалева, координатор проекта «Городской комитет развития»: «Работа как бы и не заканчивалась, продолжается. Выборы закончились, а работа продолжается».

А вот удостоверения народные избранники получат на первом заседании горсовета, которое состоится уже ближайшее время. Будущий созыв будет шестым в истории законодательного органа.