Подвели итоги ежегодного опроса северян

Жители региона не довольны состоянием муниципальных дорог, а вот на сферу ЖКХ стали жаловаться меньше. В правительстве области подвели итоги ежегодного опроса качества жизни. Результаты отчёта стали главной темой оперативного совещания под руководством губернатора. По мнению властей, такое анкетирование достоверно отражает ситуацию, оно способно сконцентрировать рабату органов власти действительно там, где это необходимо.

Ежегодно Министерство экономического развития Мурманской области проводит в интернете опрос о качестве жизни на территории региона. Участвовать в анкетировании может любой житель заполярья. Среди желающих оставить своё мнение, почти нет людей старшего поколения, они пока не привыкли пользоваться сетевыми ресурсами. Тем не менее, власти считают такой срез более чем достаточным и полным, чтобы получить представление о том насколько население довольно качеством жилищно-коммунальных услуг, автодорог и транспортного обслуживания.

Дорогами в своих муниципалитетах довольны почти 58% опрошенных и такая цифра не вызывает споров. А вот коммунальная сфера, пожалуй, удивила, претензий к качеству услуг здесь нет у 83% проголосовавших. Учитывая, что ежедневно только на почту губернатора поступают десятки обращений с жалобами на работу управляющих компаний, в цифры верится с трудом. Вопросы к анкетированию возникли и у главы администрации Мурманска.

- Как и в любом другом социологическом опросе, интересно, какой состав этих людей, для того, чтобы конкретизировать нашу работу. По дорогам объём финансирования и площадь у нас практически цифра в цифру совпадают. Но почему то уровень граждан, удовлетворённых нашей работой, составляют 21%, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Плохой рейтинг Мурманск занимает и с точки зрения качества воды, впрочем и другие муниципалитеты, согласно анкетам, не далеко ушли от областного центра. Жители большинства крупных городов периодически обращают внимание властей на несоответствующий нормам цвет или отвратительный запах жидкости текущей из крана. Часто решить такие проблемы без значительных финансовых вливаний не возможно. Но и совсем бездействовать - не выход из ситуации.

- В каждом муниципалитете, где выявлены такие проблемы, плохо с качеством горячей воды. Необходимо будет разъяснить и объяснить людям, что необходимо будет сделать собственника, если это касается собственников, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Необходимо будет проработать конкретные механизмы улучшение качества горячего водоснабжения.

В домах, где такие проблемы существуют, специалистам регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями администраций поручено провести собрания собственников. Что же касается дорог, то ждать каких либо перемен раньше начала сезона ремонтов – весной, не стоит. Но уже известно, что, например, в Мурманске в этом году уделят внимание и центральным улицам и дворовым территориям.