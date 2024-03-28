Подвели итоги конкурса «Приз зрительских симпатий» 85-го театрального сезона и открыли приём заявок на фестиваль «Арктическая сцена»

Сразу два больших культурных события состоялись в Мурманском областном драматическом театре.

Перед премьерой спектакля «Отель двух миров» в областном драматичном тетере подвели итоги и наградили победителей традиционного конкурса «Приз зрительских симпатий», который организуют здесь с 2017 года. Но праздник в учреждении витает буквально везде, ведь этот сезон для драмтеатра юбилейный – 85-й.

Конкурс стартовал в ноябре прошлого года, а завершился в марте текущего. В голосовании приняли участие более 1000 зрителей, которые могли отдать свои предпочтения любимым актёрам, актрисам, спектаклям основной и малой сцены, а также представлениям для детей.

Среди победителей артисты: Юлия Гусарова и Алексей Кинк; спектакли - «День отдыха» и «Игра».

После церемонии награждения объявили о начале приёма заявок на второй Международный фестиваль «Арктическая сцена».

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «У него есть свои особенности».

Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена» — уникальное событие за Полярным кругом, которое впервые состоялось в ноябре 2022 года. Тогда участниками события стали театры из Мурманска и Мурманской области, Петрозаводска, Архангельска, Перми, Рязани, Челябинска, Республики Беларусь, а именно Минска и Могилёва. В онлайн-показах участвовали театры из Берлина (Германия), Молодечно (Республика Беларусь), Сигнахи (Грузия). В программе кроме конкурсных спектаклей были встречи со зрителями, пресс-конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские.