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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.25 19:30

Подвели итоги МАФ-2025, пора готовиться к весеннему паводку – сегодня состоялось оперативное совещание в региональном правительстве

В самом начале совещания глава региона Андрей Чибис поблагодарил правоохранителей, которые занимались задержанием мурманского стрелка, за хорошую работу.

Глава области большую часть оперативного совещания в региональном правительстве посвятил состоявшемуся на прошлой неделе в Мурманске Международному арктическому форуму, который посетил и Владимир Путин, глава страны.

Андрей Чибис напомнил, что во время рабочей поездки президент отметил, что наша область задаёт всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития.

Так, продолжится работа по реновации ЗАТО, газификации региона. 

Напомним, что на совещании под руководством главы государства обсуждалась необходимость запуска комплексного проекта развития Арктики и Северного морского пути.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Как отметил Президент России на пленарном заседании, задача развития Арктики требует комплексного подхода, чётких планов, просчитанных на длительную перспективу, сочетания усилий федеральных министерств и региональных команд, деловых и научных кругов, общественных объединений».

Центр города к приезду гостей и началу форума привели в порядок. Сейчас же пора думать о предстоящем паводковом периоде. В Мурманской области за последние 90 лет наблюдений отмечается самый большой снежный покров и важно заблаговременно предпринять все действия, чтобы не допустить ЧП. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы активно готовится к весенним паводкам, чтобы не допустить происшествий. Следим за состоянием рек и озёр. Для этого задействованы 45 гидропостов. Контроль осуществляется с помощью современных систем - «Водосброс», «ГисВодИнфо» и спутникового мониторинга. В марте проведена проверка готовности спасателей и техники РСЧС к работе в паводковый сезон, а также проведены командно-штабные учения».

Андрей Чибис подчеркнул, что с учётом выпавшего снега этой зимой, а также постоянно меняющегося температурного режима, в приоритете должны быть предупреждающие меры. «Важно не исправлять чрезвычайные ситуации, а не допустить их», - заметил он.

Ближайшее время силы Управления дорожного хозяйства Мурманска направят на очистку ливневых канализаций, без нормальной работы которых подтоплений точно не избежать, особенно, если температура резко пойдёт на повышение.

В деле уборки и благоустройства территорий рабочих рук всегда не хватает. Во время заседания подвели итоги программы «Работа рядом», благодаря которой были трудоустроены 34 тысячи человек.

Как отметил Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области, участникам программы предлагают различные виды работ с гибким графиком и достойной оплатой труда. Для подростков предусмотрены специальные условия в зависимости от количества отработанных часов. Наибольшая активность среди участников проекта наблюдается в Оленегорске, Кандалакшском округе и Кировске, где «Работа рядом» затрагивает наибольший процент трудоспособного населения.

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