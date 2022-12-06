Подвели итоги научной экспедиции по исследованию биоразнообразия в районе воздействия производственных и логистических объектов компании «Норильский никель»

В Мурманске компания «Норникель» и Сибирское отделение Российской академии наук подвели итоги большой научной экспедиции по исследованию биоразнообразия в районе воздействия производственных и логистических объектов компании «Норильский никель», расположенных в Мурманской области.

Большая научная экспедиция продолжалась около года. Более ста специалистов из института и заповедников работали в районах Мурманской области, а также на акватории Северного морского пути. Команды из зоологов, энтомологов, ботаников, почвоведов и гидробиологов трудились для того, чтобы комплексно увидеть те изменения и процессы, которые происходят в зонах действия производства «Норильского никеля».

Виктор Глупов, директор ФГБУН «Институт систематики и экологии животных СО РАН», член-корреспондент РАН, профессор: «Участники экспедиции, а это различные специалисты, очень разноплановые, чтобы попытаться провести оценку именно комплексную со стороны и растений, и изменение почвы, и животных, и насекомых».

Масштаб экспедиции огромен. Это не только территория Кольского полуострова, но и Норильска, и Забайкальского края. Если говорить о нашей области, то исследования проводились в районах Мончегорска, Заполярного, Мурманска и посёлка Никель. Учёные в каждом из них выделили зоны незначительного - среднего воздействия.

Виктор Глупов, директор ФГБУН «Институт систематики и экологии животных СО РАН», член-корреспондент РАН, профессор: «Три фактора воздействия на все эти системы. Первое - это отторжение территории, когда комбинат просто занимает эту территорию, шахты разворачивают здесь - уже особый случай. Второе - это химическое воздействие. И третий немаловажный момент - мы его объединяем в антропогенный фактор. Это влияние продуктов жизнедеятельности - непосредственно самого человека».

И как отметили представили Кольской ГМК, им важно знать текущий статус промышленных площадок в регионе по изучению и восполнению биоразнообразия.

Евгений Курбатов, начальник управления экологической безопасности Кольской ГМК: «На текущей момент презентация, которую удалось мне изучить, показывает, что действительно воздействие определенное имеет место быть. Но оно отмечается на разных, так скажем, удалениях вблизи компании на расстоянии 5-10 км. идёт определенное восстановление. И это достаточно неплохие показатели по состоянию».

Исследования коснулись и Северного морского пути. Специалисты с борта судов наблюдали за животными и не отметили практически никакого воздействия на пути следования.

В 2023 году ученые планируют продолжить работу по исследованию биоразнообразия.