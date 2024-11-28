Подвели итоги работы территориальной подсистемы РСЧС в стенах правительства Мурманской области

Так, общее число пожаров по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 7%, а количество происшествий на водных объектах снизилось на 6 процентов.

Впервые за многолетнее наблюдение, основной причиной гибели людей на реках и озёрах стало купание в необорудованных местах, а большая часть случаев произошла в состоянии алкогольного опьянения.

В Мурманской области ликвидировано 172 природных пожара. Основная часть из них произошла по вине человека.

Помимо подведения итогов и постановки предстоящих задач во время встречи лучшие сотрудники спасательных ведомств получили награды за особые достижения и высокие показатели в служебной деятельности.