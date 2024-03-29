Подвели итоги: в мурманских детских садах прошёл конкурс «Белый медвежонок»

Ребята и родители на протяжении двух недель участвовали в конкурсах, играх и эстафетах. По итогам испытания объявлены победители в шести номинациях.

Это «Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях с семьями воспитанников»; «Семейная спартакиада»; «Флешмоб для детей, родителей и педагогов «Мы выбираем здоровье!»; «Марафон по фоновой ходьбе «Шагающая дошколка!»; «Семейные видеопрезентации «Полезные конфеты»; «Социальная реклама «Минус газировка!!!».

Финал конкурса подвели в трёх детских садах Мурманска.

В этом году за звание лучших в конкурсе «Белый медвежонок» сражались более 10 тысяч детей.

Екатерина Мелехова, заведующая детским садом №78 г. Мурманска: «Сейчас идёт активная пропаганда здорового образа жизни. Родители занимаются активно с детьми и принимают участие в жизни детей. Все номинации самые сложные по-своему, потому что в каких-то номинациях принимали участие полностью педагогические коллективы, где-то принимали участие семьи, это были видеоролики, это были какие-то спортивные мероприятия. Каждая номинация по-своему сложна».