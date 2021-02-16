Подвиг героя Андрея Решетникова - в сердцах молодых мурманчан

В годовщину окончания войны в Афганистане в 23-й школе города Мурманска почтили память погибшего при исполнении воинского долга Андрея Решетникова.

Мальчишки и девчонки ежедневно проходят мимо мемориальной доски, установленной Андрею Решетникову, который когда-то здесь учился. Он навсегда останется в памяти сегодняшних школьников и северян мужественным и самоотверженным героем. Ему едва исполнилось 20, когда в ожесточенном и неравном бою с мятежниками в Афганистане, уничтожив четыре огневые точки противника, он был смертельно ранен.

В годовщину окончания войны вспоминают и личный вклад Андрея Решетникова в укрепление правопорядка и безопасности страны.

Артем Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Памятная дата заставляет задуматься о таких событиях, которые происходят не только в нашей стране, но и во всем мире. Это мероприятие напоминает о том, что патриотическое воспитание - одно из важных направлений нашей деятельности».

Мама Андрей Решетникова в этом году по состоянию здоровья не смогла присутствовать на памятном событии, но цветы от матери героя, павшего за Родину, возложили школьники.