Подвиг наших героев будет жить вечно

В Штабе общественной поддержки Мурманской области губернатор Андрей Чибис встретился с жителями блокадного Ленинграда, ветеранами и детьми Великой Отечественной войны.

Под мелодию советской песни «Прадедушка», улыбаясь, ветераны и дети войны принимают поздравления в честь 81-й годовщины великой Победы. Многие из них пережили страшные события в детстве и юности. Но даже спустя десятилетия память о войне остаётся с ними.

Раиса Готовко, заместитель председателя Мурманской общественной организации «Дети войны Великой Отечественной войны»: «Мы от имени всех детей войны поздравляем вас, чтобы никогда не было войны. Мы очень благодарны вам, очень благодарны. Вы не забыли про нас».

Во время беседы, губернатор назвал ветеранов примером для нынешнего поколения, отметил не только их стойкость, но и сохранившийся оптимизм и жизнелюбие. Особенно важно сейчас воспитывать патриотизм у молодёжи.

Глава региона предложил ветеранам подумать над совместными мероприятиями, в рамках которых они могли бы поделиться воспоминаниями с юными северянами на базе Центра «ВОИН».

Ветераны поблагодарили губернатора за поддержку старшего поколения и большую работу в рамках программы «Северное долголетие».

В завершение встречи для ветеранов выступили танцевальные и вокальные коллективы Мурманска.