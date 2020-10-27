«Подвиг оленевода» - вышла в свет новая серия мультфильма о войне в Заполярье

Талантливые аниматоры создали пять роликов посвященных Великой Отечественной войне у нас, на севере .

Третья часть проекта называется «Подвиг оленевода». Это реальная история героического поступка человека, который, чтобы разведать расположение огневых точек противника, добровольно вызвался на верную смерть.

Формат мультфильма простой и доступный. С его помощью можно рассказать детям о такой сложной теме, как война.

Найти анимационные фильмы можно в социальных сетях, также планируется их показ на онлайн-фестивале «Северный характер» и классных часах в школах региона.