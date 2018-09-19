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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.18 19:30

Подвиг Полярной дивизии не будет забыт

В исторической гостиной вспомнили подвиг бойцов и командиров Полярной дивизии. На встречу пришли почётные гости: мурманские краеведы, историки и поисковики, которые в деталях могут рассказать  о судьбах стрелков,  бесстрашно защищавших Кольский Север осенью 1941 года. Очевидцев тех событий давно нет в живых, но остались их потомки - дети и внуки, которые с трепетом и благодарностью хранят память о воинах.

- Он служил в 721 полку, был стрелком-радистом, а потом пулемётчиком, - рассказывает Фаина Лукьянова, дочь бойца Полярной дивизии.

Кадры и отрывки из документальных фильмов о Великой Отечественной войне в Заполярье показали школьникам, студентам и курсантам, для некоторых из них события тех дней до сегодняшней встречи были неизвестны.

Но каждый из нас должен знать о переломных событиях в обороне Заполярья, враг был вынужден отступить во многом благодаря мужеству и воинской доблести дивизии. На восточном берегу реки Западная Лица  красноармейцам удалось восстановить сплошную линию обороны, с которой наши войска уже не отступали до самого конца войны.

- Цель нашей встречи - приблизить те события к сегодняшнему дню, - сказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – А в конце встречи будет рассмотрено обращение горожан к землякам об установке нового памятника воинам Полярной дивизии.

Памятник героическим бойцам планируют установить уже к 2019 году на проспекте Героев-североморцев на территории аллеи «Полярной дивизии».

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