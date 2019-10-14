Подвиг Полярной дивизии не забыт

На пути к Долине Славы жители Мурманска возложили цветы к мемориалу воинам Полярной дивизии.

Традиционный митинг памяти организуют в дни разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье . Северяне, среди которых есть дети войны, ежегодно приезжают к памятнику бойцам, здесь на подходах к Мурманску солдаты в нечеловеческих условиях смогли отразить атаки превосходящего по силе противника. Полярная дивизия народного ополчения сформировалась в сентябре 1941 года. Более 10 тысяч ополченцев, наших земляков - судоремонтники, рыбаки, железнодорожники - добровольно отправлялись на фронт. Полярная дивизия сумела остановить врага всего в нескольких десятках километров от города.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы, мурманчане, преклоняемся перед воинами Полярной дивизии, в городе Мурманске проходит большая работа, чтобы наконец-то в городе появился полноценный, называем, народный памятник Полярной дивизии. Он будет открыт 9мая следующего года».