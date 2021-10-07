Подвиг Сергея Преминина гаджиевцы помнят и чтят

35 лет назад в водах Саргассова моря произошла страшная трагедия, унёсшая жизни четверых подводников. Вместе с подводной лодкой К-219 на морское дно опустилось и тело матроса Сергея Преминина. Гаджиевцы почтили память погибших на крейсере траурным митингом.

3 октября 1986 года во время боевого дежурства на советском ракетном подводном крейсере стратегического назначения К-219 в Саргассовом море вспыхнул пожар. С этой минуты экипаж начал борьбу за жизнь. Юрий Ващенко был среди моряков-подводников, старавшихся во что бы то ни стало справиться с критической ситуацией и спасти субмарину. Потери экипаж понёс уже через несколько минут после начала борьбы. В 4-ом отсеке погибли командир ракетной боевой части Александр Петрачков, матросы Игорь Харченко и Николай Смаглюк. Игоря пытались реанимировать на глазах у Юрия Ивановича.

Юрий Ващенко, член экипажа подводного крейсера К-219: «Когда начали делать искусственное дыхания, от ракетного топлива сгорели лёгкие, со рта пошла красная пена… Сердце билось, а лёгких не было».

Когда стало очевидным, что масштабную экологическую катастрофу можно предотвратить лишь путём глушения реакторов, командир корабля дал команду их остановить. Возможно, это было сделать только вручную. Преодолевая невыносимую жару и давление, старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин опустили три решётки реакторов и приступили к четвертой. Вскоре Беликов потерял сознание, Сергей же продолжил работу.

Спецтрюмный Преминин ценой своей жизни предотвратил ядерную аварию в Атлантическом океане и был посмертно награждён орденом Красной Звезды, а в 1997 году Преминину было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Юрий Ващенко, член экипажа подводного крейсера К-219: «Как рассказывают ребята, которые находились на центральном посту, слышались только хрипы, вздохи и рёв, как крик души, когда человек пытается дотянуться… Доносилось учащенное дыхание, стон. Потом это всё прекратилось. И мы поняли, что Сергей уже умер».

6 октября К-219 затонула на глубине более 5000 метров, унося с собой матроса Сергея Преминина. Жители Гаджиево собрались у памятной доски Герою России матросу Сергею Анатольевичу Преминину, чтобы почтить память погибших членов экипажа минутой молчания и возложить цветы к мемориалу.