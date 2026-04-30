«Подвиг «Тумана»: режиссёр документального фильма рассказывает о подвиге легендарного экипажа

Одна из улиц Полярного названа в честь героев «Тумана», а ведь мало кто знаком с историей этого погибшего в годы Великой Отечественной войны корабля.

Митрофан Баданин, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Мне довелось встретиться с потомками командира СКР «Туман» Льва Шестакова».

Рожденный для труда и рутинной работы рыболовный траулер «Лебёдка» в марте 1940 года был переквалифицирован в сторожевой корабль и получил имя «Туман». За три дня рабочие мурманского порта переоборудовали рыбацкое судно в боевое, оснастив и вооружив его универсальными орудиями, пулемётами «Максим», малыми глубинными бомбами и дымогенератором.

Всего больше 50 рыбацких кораблей тралового флота поступили на службу. Именно о подвигах рыбаков Севера идёт речь в серии документальных фильмов, созданных режиссёром и краеведом Андреем Сычёвым.

Андрей Сычёв, режиссёр документальных фильмов, краевед, г. Мурманск: «Недаром участником фильма является владыка Мурманский и Мончегорский Митрофан, который написал книгу о подвиге. Мы взяли некоторые факты из этого фильма, а он, как я уже сказал, сам участник этого фильма».

Но недолго «Туману» пришлось нести боевую службу. 10 августа 1941-го во время дозора корабль обнаружили германские миноносцы. В результате 11 прямых попаданий «Туман» был потоплен, так и не спустив советского Военно-морского флага. Моряки фактически повторили подвиг легендарного «Варяга»: знамя подхватывали из рук убитых товарищей, вновь и вновь поднимая символ нерушимости. Из 52 членов экипажа 15 погибли, но никому из моряков не присвоили наград за невероятный акт мужества и стойкости.

Место гибели судна лишь в 1965 году признали координатами боевой славы. Все корабли, проходящие над этим местом в Баренцевом море, приспускают флаги и дают протяжный гудок. Имя героев «Тумана» носит и одна из улиц колыбели Северного флота - Полярного.

Андрей Сычёв, режиссёр документальных фильмов, краевед, г. Мурманск: «Пройти по улице Героев «Тумана», а в фильме об этом упоминается вкратце, это интересно. Подрастающее поколение фактически не знает о многих героических страницах советского народа во время Великой Отечественной войны, поэтому мы сделали этот фильм. Мы не могли не приехать в Полярный, ведь всё начиналось именно здесь».

Фильмы о службе рыбаков Мурмана и их вкладе в оборону Заполярья уже показали в Териберке, Ура-Губе, Туломе, Междуречье и других населённых пунктах региона. Созданный при поддержке фонда Президентских грантов проект можно также посмотреть на канале «Мурманхроника» видеоплатформы «Рутуб». Пять документальных кинолент о рабочих и тружениках, которые вступили в борьбу с захватчиками за счастливое завтра своей страны.

Митрофан Баданин, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Есть нечто большее, чем просто самосохранение, что нужно всеми силами спастись, предать, плюнуть, убежать… Этого не может быть у русского человека, потому что душа русского человека всегда устремлена к высоким идеалам: ради чего стоит жить и ради чего ты готов умереть».

После показа фильма в музее Полярного Андрей Сычёв поделился со зрителями, уже как краевед, фактами, известными далеко не каждому северянину. Например, что в Заполярье свои жизни во время Великой Отечественной войны отдали порядка 40 тысяч человек. Лишь недавно удалось свести цифры из разных источников воедино. Кроме того, как оказывается, в основание «Алёши» - мурманского мемориала защитникам Заполярья - при строительстве были заложены капсулы с землей из Долины Славы и с морской водой с места гибели сторожевого корабля «Туман».