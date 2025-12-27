Гострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.25 20:30

Подводим итоги, готовимся к волшебному празднику – последняя семидневка 2025 года

В декабре во всем мире отмечают Хануку. В последний день её празднования Олеся Кривенко пришла в гости к членам еврейской общины, чтобы узнать больше об этом событии.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта в Мурманской области, Полина Тыщук, активист «Молодёжки» Народного фронта, Дарья Присяжненко, руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, и Ольга Волкова, врач гастроэнтеролог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В областном правительстве подвели итоги шести лет масштабного благоустройства в регионе. Что изменилось и какие проекты ждут северян в будущем, расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова.

Вынужденных переселенцев из приграничных и новых территорий России, которые теперь осваиваются в Мурманске, поздравили с наступающим Новым годом. Сейчас эти люди проживают в пункте временного размещения.

Северные ветра не помеха для тех, кто связал свою жизнь с высотой: промышленные альпинисты из Санкт-Петербурга в любой сезон выполняют задачи по ремонту фасадов домов и учреждений. В большом ЗАТО такие работы проходят в рамках фонда капитального ремонта.

27 декабря МЧС России отмечает юбилей. Вот уже 35 лет спасатели стоят на страже нашей безопасности и первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. Олеся Кривенко побывала в Мурманский арктическом спасательном центре, чтобы увидеть, как обеспечивают безопасность на краю земли.

В Мурманске открыли две масштабные интерактивные выставки. Их цель - развить потенциал и талант молодёжи, обучить их безопасности в современном мире.

Профессиональное владение компьютерной мышью продемонстрировали киберспортсмены ЗАТО Александровск. В муниципалитете провели турнир по игре «Контрстрайк».

В декабре во всем мире отмечают Хануку. В последний день её празднования Олеся Кривенко пришла в гости к членам еврейской общины, чтобы узнать больше об этом событии.

Новогоднее чудо начинается с мечты. А для ребят из Центра помощи детям «Журавушка» волшебство уже стало реальностью. В рамках традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» исполняются их самые заветные желания.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:05«Самое первое Рождество». Художественный фильм (16+)02:45«Медленное ТВ-Камин».04:00«Поцелуй сквозь стену». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»