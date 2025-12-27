Подводим итоги, готовимся к волшебному празднику – последняя семидневка 2025 года

В декабре во всем мире отмечают Хануку. В последний день её празднования Олеся Кривенко пришла в гости к членам еврейской общины, чтобы узнать больше об этом событии.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта в Мурманской области, Полина Тыщук, активист «Молодёжки» Народного фронта, Дарья Присяжненко, руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, и Ольга Волкова, врач гастроэнтеролог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В областном правительстве подвели итоги шести лет масштабного благоустройства в регионе. Что изменилось и какие проекты ждут северян в будущем, расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова.

Вынужденных переселенцев из приграничных и новых территорий России, которые теперь осваиваются в Мурманске, поздравили с наступающим Новым годом. Сейчас эти люди проживают в пункте временного размещения.

Северные ветра не помеха для тех, кто связал свою жизнь с высотой: промышленные альпинисты из Санкт-Петербурга в любой сезон выполняют задачи по ремонту фасадов домов и учреждений. В большом ЗАТО такие работы проходят в рамках фонда капитального ремонта.

27 декабря МЧС России отмечает юбилей. Вот уже 35 лет спасатели стоят на страже нашей безопасности и первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях. Олеся Кривенко побывала в Мурманский арктическом спасательном центре, чтобы увидеть, как обеспечивают безопасность на краю земли.

В Мурманске открыли две масштабные интерактивные выставки. Их цель - развить потенциал и талант молодёжи, обучить их безопасности в современном мире.

Профессиональное владение компьютерной мышью продемонстрировали киберспортсмены ЗАТО Александровск. В муниципалитете провели турнир по игре «Контрстрайк».

В декабре во всем мире отмечают Хануку. В последний день её празднования Олеся Кривенко пришла в гости к членам еврейской общины, чтобы узнать больше об этом событии.

Новогоднее чудо начинается с мечты. А для ребят из Центра помощи детям «Журавушка» волшебство уже стало реальностью. В рамках традиционной благотворительной акции «Новогоднее чудо» исполняются их самые заветные желания.