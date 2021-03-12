Подводим итоги недели с Александрой Ретунской – скучно не будет!

Из нового выпуска программы «Итоги» с Александрой Ретунской, который выходит 13 марта в 20.30, вы узнаете, как мурманчане провели масленичную неделю, познакомитесь с самыми красивыми леди Заполярья, а также поймёт, какое чувство испытывает школьник, который запускает сотню дронов одновременно.

Масленичная неделя в столице проходит с размахом, организатор ярмарки на «Севере – Весна!» Артём Марышев рассказал, сколько блинов съели мурманчане и почему фигура Масленицы сделана изо льда.

Финалистки регионального этапа конкурса «Миссис Великая Русь» поведали о том, кто они в обычной жизни и как проходят будни самых красивых леди Заполярья.

Координатор движения «Большая перемена» Егор Батаргин рассказал о самых умных школьниках Мурманска. А врач-онколог Наталья Емельяненко - о том, как прислушиваться к своему организму, чтобы сберечь женское здоровье.

Смотрите программу «Итоги» с Александрой Ретунской на телеканале «Арктик-ТВ» в субботу, 13 марта, в 20.30.