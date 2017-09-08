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День за днём с «Арктик-ТВ»08.09.17 19:30

Подводная лодка «Владикавказ» вернулась в родную Екатерининскую гавань

В Полярном подводников встречали командование, оркестр, родине и близкие люди. Моряки не были дома без малого три месяца. За это время экипаж успел поучаствовать в нескольких учениях на Балтике и в Главном Военном параде на день ВМФ, который прошёл в Кронштадте.  

В лазурной воде рядом с причалом Кольской флотилии Северного флота лениво плывет морская медуза, она греется в лучах солнца и никак не хочет уступать место походящей  к берегу  подводной лодке «Владикавказ». Не пугает рыжее чудище и оркестр, звуки которого стали слышны экипажу субмарины ещё в гавани.

Швартоваться «Палтус», так называется проект подводного корабля, будет к борту  своей сестры-близнеца подлодки «Калуга». Экипаж последней  ловит  швартовые концы, а буксир медленно подводит «Владикавказ» ближе к берегу. За процессом с нетерпением наблюдают родные и близкие подводников, которых пока не пускают на причал. Некоторые жены, увидев своих мужей, от нахлынувших чувств не в силах сдержать слез.

- Экипаж выполнил задачи по обеспечению сил Балтийского флота в Балтийском море, - докладывает Виталий Попов, командир подлодки «Владикавказ». - Поле их выполнения экипаж выполнил межфлотский переход в Полярный.

Церемонию награждения членов экипажа за усердную работу не стали затягивать: тем, кто пошёл на повышение, вручили новые погоны, а всему экипажу достался запечённый поросёнок, а члены женсовета подарили командиру сладкий пирог.

После торжественных речей и построения звучит команда: «Вольно!», и морякам разрешают встретиться с женами и детьми.

Последний раз Мария Петрова и двое её сыновей видели главу семьи по телевизору на День ВМФ в Кронштадте.  Алексея ждёт дома вкусный сюрприз.

- Что приготовили для встречи? - с улыбкой интересуется  Алексей Петров у жены Марии. - Любимое блюдо – мясо?

- А в походе не давали? 

-  Давали, но не такое. У жены особенно вкусное, приготовленное с любовью.

Порадовал отца подарком и старший сын - школьник, который за несколько дней учебы умудрившийся отличиться.

- Получил пятёрку по русскому. Сегодня выдали тетрадь и уже с пятёркой. Есть, что папе показать, - говорит с гордостью Иван Петров.

Теперь личный состав ждёт долгожданный отпуск, а вот лодка долго стоять у причала не будет, после смены экипажа она продолжит дежурство в северных морях.

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