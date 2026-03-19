Подводники-североморцы сегодня принимают поздравления со 120-й годовщиной подводных сил России

Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, отдав дань памяти и уважения всем морякам подводникам, до конца выполнившим свой воинский долг перед Родиной и навсегда увенчавших себя неувядаемой боевой славой.

В главной базе подводных сил Северного флота – гарнизоне Гаджиево состоялся торжественный митинг. В нём приняли участие командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, представители законодательной и исполнительной власти, ветераны-подводники, офицеры Северного флота, имеющие отношение к службе в подплаве, личный состав соединений подводных сил и юнармейцы.

Приехали на торжества и делегаты из Республики Дагестан - представители малой Родины Героя Советского Союза Магомета Гаджиева.

Командующий Северным флотом вручил отличившимся подводникам-североморцам государственные и ведомственные награды.

В завершение мероприятия состоялось торжественное прохождение войск гарнизона.

Памятные митинги также прошли сегодня и в других гарнизонах подводников Северного флота.