День за днём с «Арктик-ТВ»31.07.17 19:30
Подводники в День ВМФ отдали дань памяти ушедших товарищей
Военный парад, смотр строя и песни прошёл и на базе подводных лодок – гарнизоне Гаджиево. Здесь по площади, которой в июле прошлого года было присвоено имя героя Советского Союза Льва Матушкина, прошли строем парадные расчёты экипажей подводных атомоходов.
Строй военных моряков обошёл командующий Северным флотом.
Атомному подводному флоту уже полвека. В его истории немало славных и трагических страниц. День ВМФ – это и праздник, и дань памяти ушедших товарищей – цветы и венки участники парада возлагают к монументу покорителей океанских глубин. На трибуне командование и почётные гости. Приятная часть: отличившимся военнослужащим вручили заслуженные награды.
Комментарии
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Последние комментарии
Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
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