Подводники в День ВМФ отдали дань памяти ушедших товарищей

Военный парад, смотр строя и песни прошёл и на базе подводных лодок – гарнизоне Гаджиево. Здесь по площади, которой в июле прошлого года было присвоено имя героя Советского Союза Льва Матушкина, прошли строем парадные расчёты экипажей подводных атомоходов.

Строй военных моряков обошёл командующий Северным флотом.

Атомному подводному флоту уже полвека. В его истории немало славных и трагических страниц. День ВМФ – это и праздник, и дань памяти ушедших товарищей – цветы и венки участники парада возлагают к монументу покорителей океанских глубин. На трибуне командование и почётные гости. Приятная часть: отличившимся военнослужащим вручили заслуженные награды.