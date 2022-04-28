Подводные границы страны под надёжной защитой морского отряда

Исполнилось 76 лет со дня образования подразделений по охране предприятий промышленности, ставших прообразом соединений и воинских частей по охране государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

В Мурманской области такого рода воинские части появились в 1989 году. В свой профессиональный праздник военнослужащие морского отряда северо-западного округа войск нацгвардии России провели учение с дивизионом катеров. Росгвардейцы отработали несколько вводных, в том числе вопросы борьбы за живучесть катера при возникновении нештатных ситуаций.

Боевые пловцы обнаружили и задержали условные подводные диверсионные группы и обезвредили их.