Подводным силам Северного флота исполнилось 10 лет

Сегодня исполняется 10 лет со дня формирования самого мощного в военно-морском флоте России объединения атомных подводных лодок – подводных сил Северного флота. В его состав входят несколько соединений подводных атомоходов различных проектов, от многоцелевых торпедных субмарин до ракетных крейсеров стратегического назначения вооружённых баллистическими ракетами «Синева» и «Булава». Все они базируются в суровых условиях Крайнего Севера в бухтах Кольского полуострова. Главная база подводных сил – город Гаджиево.

С момента вступления в строй первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» подводниками-североморцами было освоено 24 различных типа атомных субмарин. В их числе подводный гигант проекта 941 «Дмитрий Долгорукий», первым испытавший межконтинентальную ракету «Булава» и первый штатный носитель этой ракеты головной корабль проекта «Борей» - «Юрий Долгорукий», который успешно выполнил залповую стрельбу, выпустив сразу 4 ракеты «Булава».

В нынешнем году подводные силы Северного флота пополнит новейший крейсер усовершенствованного проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Он уже прошёл все государственные ходовые испытания и готов встать в строй.

Тем временем экипажи атомных подводных лодок Северного флота постоянно совершенствуют свою выучку и профессионализм в базе и в море, в дальних походах и в автономных плаваниях.

Несколько месяцев назад успешно выполнили поставленные задачи в морских глубинах моряки гвардейской крейсерской атомной подводной лодки «Гепард» под командованием гвардии капитана 1 ранга Дмитрия Маслова. Их поход продолжался почти 90 суток. Именно столько составляет максимальная автономность современной атомной подводной лодки. Не всплывая на поверхность в течение четверти года, североморцы осуществляли скрытное слежение за подводными лодками и группировками надводных кораблей условного противника в заданных районах Мирового океана и с честью вернулись в родную базу.