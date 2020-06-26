Подводный крейсер «Князь Владимир» передислоцируется в Гаджиево

Экипаж крейсера «Князь Владимир», на котором 12 июня в Северодвинске был поднят Андреевский флаг, готовит корабль к переходу в пункт постоянной дислокации – базу подводных лодок Северного флота в Гаджиево.

Простаивать у причала подводная лодка не будет, её уже включили в учебный план.

«Князь Владимир» - головной корабль усовершенствованного проекта «Борей-А». Он отличается от первых трёх крейсеров обводами корпуса, улучшенной маневренностью, малошумностью и различными системами управления. Его испытания проходили в Белом и Баренцевом морях.

Экипаж подлодки успешно выполнил проверку всех систем морского подводного оружия и главного ракетного комплекса. Для эксплуатации корабля сформированы два экипажа подводников.