Новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир» завершил комплекс государственных испытаний в полигонах боевой подготовки и прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота.

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море. Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени.

Ранее экипаж судна выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке, а затем испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

«Завершение большой работы, конечно, приятно. Сейчас выслушаем доклад госкомиссии, командира, ответственного сдатчика», - говорит Михаил Будниченко, генеральный директор судостроительного комплекса «Севмаш».

Командир РПКСН «Князь Владимир» Владислав Дружин докладывает: «Корабль показал себя только с лучшей стороны, гордо носит название корабля XXI века, как в техническом оснащении, так и в своих маневренных характеристиках. Это корабли нашего будущего ВМФ, опора и обороноспособность нашей страны».