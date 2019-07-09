Подзорная труба и зал трансформер - «научка» обновляется

Почти Останкино - в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке установят подзорную трубу для экскурсий. В учреждении также откроются универсальные залы, способные вместить до 100 слушателей или служить площадкой для танцев и других мероприятий.

На четвертом этаже научной библиотеки кипит работа. Специалисты меняют полы и электрику, расширяют подоконники. По плану, на месте старых читальных залов появятся зал-трансформер и подиумный зал, способные вместить более 100 человек. В обновленном помещении планируют установить выставочные стенды, на которых мурманчане смогут бесплатно выставлять свои работы. Из окон 4-го этажа библиотеки открывается великолепный вид. Уже два года в «научке» проводят необычные экскурсии «Посмотри на город сверху», а вот после ремонта в зале-трансформере появится одно необычное для данного учреждения устройство.

«Для наших читателей это будет захватывающим и интересным, потому что мы получаем от них обратную связь, - рассказывает Ольга Панченко, специалист отдела развития и внешних коммуникаций Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. – Ребятишки из детских летних лагерей и взрослые посетители очень хотят попасть на эти экскурсии. Мы надеемся, что в скором времени мы приобретём подзорную трубу, она будет установлена в зале на четвёртом этаже библиотеки, она позволит нашим посетителям ещё внимательнее разглядеть все те достопримечательности города, о которых мы им рассказываем».

Один из залов 4-го этажа - отдел краеведения, который назвали «Русская Арктика», уже отремонтирован. Осталось закупить мебель и завершить декорирование. Об этом читальном зале работники говорят с особой любовью и уважением, так как здесь хранится единственный бумажный каталог.

Но на этом ремонт в «научке» не заканчивается.

«У нас по планам на сентябрь библиотека всё-таки закрыта, вход будет организован с другой стороны библиотеки, - рассказывает Светлана Баскакова, директор Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. – В нашем фойе прекрасное место, альтернатива популярному ТРЦ, где собирается молодёжь. Когда на улице холодно, когда дождик, всегда можно будет прийти в областную библиотеку, здесь будет много посадочных мест, диванчиков, работать кафе, книги».

Обновление библиотеки профинансировано средствами из областного бюджета. На ремонт, закупку новой мебели и оборудования были выделены 20 миллионов рублей. Этих денег хватит и на то, чтобы установить в библиотеке лифт.

«Главное событие, которое нас ждёт, ждут его уже с семидесятых годов, это установка пассажирского лифта, - рассказывает Светлана Баскакова, директор. - Там, где у нас сейчас установлен маятник Фуко, в октябре месяце будет запущен пассажирский лифт».

Обновляют и площадь Первоучителей. По условиям договора, реставрацию и благоустройство данной территории должны завершить до 30 сентября.