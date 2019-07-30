Поедем на втором этаже, полетим на «Победе»

Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис на своей странице «ВКонтакте» поделился новостью: в Мурманск будут ходить современные двухэтажные вагоны.

«Мы договорись с РЖД, что уже в следующем году для направления Санкт-Петербург-Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, в том числе, 3 вагона-ресторана. А уже с этой осени к нам начнёт летать самолёты авиакомпании «Победа». Мы отдельно поставили задачу снизить цену билетов на самолёты, а лучший способ это сделать - усилить конкуренцию. Минимальный тариф «Победы составит» 499 рублей, билет со всеми сборами - от 3 тысяч 100 рублей в одну сторону» - конец цитаты.

Уже сейчас можно приобрести билеты в столицу и обратно за 4 тысячи 400 рублей.