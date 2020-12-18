Поехал аист на юг в картонной коробке

Аиста, пойманного на территории «Экотехнопарка» в Мурманске, отправили в Псковскую область. Он будет проходить лечение в специализированном центре реабилитации, а после птицу отпустят на свободу.

Для того, чтобы перевезти животное в багажном отделении пассажирского поезда, потребовалась большая коробка, в которой бы птица чувствовала себя относительно комфортно. Перед отправкой в реабилитационный центр аиста пролечили и покормили, как написала на своей странице одна из спасительниц птицы Наталья Раевская: «Отправили нашего южного туриста в Питер. Как же вовремя его отловили! Позавтракал хомяками, выпил лекарство и погрузился в коробку. Очень удачную переноску ему соорудили - и походить, и постоять можно.

Переживаем и ждём сообщения о прибытии на место. Обязательно всем сообщим. Счастливого пути, первый полярный аист!».