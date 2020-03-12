Поехал за покупками, а «потерял» машину

Приставы изъяли автомобиль должника прямо с парковки у одного из торговых центров Мурманска.

Совместные рейды судебные приставы и энергетики организуют регулярно. Ведь сумма задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями исчисляется сотнями миллионов рублей.

Для поиска автомобилей должников специалисты используют современное оборудование, сканируют госномера, по которым в реальном времени определяют злостных неплательщиков. Сначала инспекторы оставляют предупреждение, повестку. А если случай запущенный, то машину эвакуируют на штрафстоянку.

В этот раз с парковки у одного из торговых комплексов забрали недешёвый шведский внедорожник.

Но не платят по счетам за отопление не только люди обеспеченные, которым бывает лень дойти до банкомата, но и социально незащищённые.

Напомним, вернуть транспортное средство можно только полностью погасив задолженность.