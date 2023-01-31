«Поём на кухне всей страной» – в шоу Первого канала приняли участие девушки из города Гаджиево

Участие в телевизионном шоу на Первом канале, можно сказать, случайность. Дело было в мае прошлого года, девушки просто устроили чаепитие, попели песни и записали на видео. Отправили запись для участия в программе «Поём на кухне всей страной» и забыли. Спустя время их пригласили в Москву. Сейчас вспоминают, как проходили пробы.

Как можно не радоваться, когда название у вокального коллектива «Хорошее настроение». Этому творческому объедению уже 10 лет. В таком составе вокалистки поют с 2020 года. Приехали девушки в город подводников Гаджиево из разных уголков – Санкт-Петербурга, Кемерово, Севастополя, а кто-то и вовсе из другой страны. Причина переезда объединяет, практически все они жёны военнослужащих. Сейчас они репетируют и выступают на сцене местного Центра творчества и досуга.

Участие в телевизионном шоу на Первом канале, можно сказать, случайность. Дело было в мае прошлого года, девушки просто устроили чаепитие, попели песни и записали на видео. Отправили запись для участия в программе «Поём на кухне всей страной» и забыли. Спустя время их пригласили в Москву. Сейчас вспоминают, как проходили пробы.

Светлана Волкова, руководитель вокального ансамбля «Хорошее настроение», Центр творчества и досуга г. Гаджиево: «Я просто чертёнок. Я всегда была «Пепета-Дьяболо», «Пепета-Дьяболо». У меня просто такие глаза были, а девчонки сидят вообще в страхе. Меня начинает в этот момент трясти, всё я допеваю один куплет, на всё плевать. Они на меня такие смотрят, члены жюри, неожиданно. Спасибо, спасибо. Неожиданно».

Вокальное шоу «Поём на кухне всей страной» обращалось к традициям застольного семейного пения. Сотни команд из всех уголков России удивляли зрителей и состав жюри хоровым исполнением. Самое время посмотреть выступление ансамбля «Хорошее настроение».

После решения членов жюри девушек пригласили принять участие во втором этапе конкурса.

Хоть одержать победу им не удалось, но коллектив пригласили на съёмки новогоднего выпуска программы. Удивляли девушки не только песнями, но и своими традиционными блюдами.

Сейчас все переживания позади, коллектив ансамбля готовится к новым выступлениям в своём городе и области - всё также поёт песни, собираясь вместе за одним столом.