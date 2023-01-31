СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов противКредитный рейтинг Мурманской области вновь подтверждён со стабильным прогнозом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.23 19:30

«Поём на кухне всей страной» – в шоу Первого канала приняли участие девушки из города Гаджиево

Участие в телевизионном шоу на Первом канале, можно сказать, случайность. Дело было в мае прошлого года, девушки просто устроили чаепитие, попели песни и записали на видео. Отправили запись для участия в программе «Поём на кухне всей страной» и забыли. Спустя время их пригласили в Москву. Сейчас вспоминают, как проходили пробы.

Как можно не радоваться, когда название у вокального коллектива «Хорошее настроение». Этому творческому объедению уже 10 лет. В таком составе вокалистки поют с 2020 года. Приехали девушки в город подводников Гаджиево из разных уголков – Санкт-Петербурга, Кемерово, Севастополя, а кто-то и вовсе из другой страны. Причина переезда объединяет, практически все они жёны военнослужащих. Сейчас они репетируют и выступают на сцене местного Центра творчества и досуга.

Участие в телевизионном шоу на Первом канале, можно сказать, случайность. Дело было в мае прошлого года, девушки просто устроили чаепитие, попели песни и записали на видео. Отправили запись для участия в программе «Поём на кухне всей страной» и забыли. Спустя время их пригласили в Москву. Сейчас вспоминают, как проходили пробы.

Светлана Волкова, руководитель вокального ансамбля «Хорошее настроение», Центр творчества и досуга г. Гаджиево: «Я просто чертёнок. Я всегда была «Пепета-Дьяболо», «Пепета-Дьяболо». У меня просто такие глаза были, а девчонки сидят вообще в страхе. Меня начинает в этот момент трясти, всё я допеваю один куплет, на всё плевать. Они на меня такие смотрят, члены жюри, неожиданно. Спасибо, спасибо. Неожиданно».

Вокальное шоу «Поём на кухне всей страной» обращалось к традициям застольного семейного пения. Сотни команд из всех уголков России удивляли зрителей и состав жюри хоровым исполнением. Самое время посмотреть выступление ансамбля «Хорошее настроение».

После решения членов жюри девушек пригласили принять участие во втором этапе конкурса.

Хоть одержать победу им не удалось, но коллектив пригласили на съёмки новогоднего выпуска программы. Удивляли девушки не только песнями, но и своими традиционными блюдами.

Сейчас все переживания позади, коллектив ансамбля готовится к новым выступлениям в своём городе и области - всё также поёт песни, собираясь вместе за одним столом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для держателей Единой карты жителя Мурманской области проезд в общественном транспорте будет дешевле-PRO Валюту (16+)Заместитель главврача областного онкодиспансере и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев отправился добровольцем на Донбасс-PRO Энергетику (18+)Оленегорский участок филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск стал лучшим по итогам 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика