Поезд Деда Мороза прибудет в Мурманск 9 января 2026 года

Передвижная резиденция с приёмной главного волшебника, вагонами для анимационной программы, вагонами-ресторанами и лавкой северных сувениров погрузит жителей в атмосферу праздника и сказки.

В этом году поезд Деда Мороза совершит юбилейное пятое путешествие по России. Оно начнётся 19 ноября с Владивостока. Резиденция побывает в 70 городах с большими и малыми программами и вернётся в Великий Устюг 11 января 2026 года.

В состав поезда традиционно включены вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр» для представлений и «вагон-ресторан» для чаепитий.

На одной из локаций под названием «Северная Королева» развернётся путешествие в ледяное царство и мир кривых зеркал. Маленькие посетители узнают тайны зимнего мира, а в финале программы их ожидает встреча с самой героиней сказки.

Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда.