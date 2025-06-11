«Поезд Победы» прибыл в Мурманск

Железные дороги в годы Великой Отечественной войны можно назвать дорогами жизни. Паровозы не только доставляли технику, оружие и припасы, но и перевозили раненых, служили госпиталем, баней и многим другим. Соединяя города Советского Союза, поезд вез с собой и новости о наступлении Победы.

«Поезд Победы» вновь прибыл в Мурманск.

Экскурсия глазами обычного человека проходит в формате аудиогида. В наушниках посетители слышат машинистку Лидию. Она начинает свой рассказ с мирной жизни. Идя вдоль инсталляций, можно увидеть фигуры обычных советских людей, пионеров, студенток, бабушек. В следующем вагоне картина резко меняется. Здесь история о тех, кто первыми принял на себя удар врага. Один из слушателей экскурсии - Егор Шубин, который недавно и сам защищал Родину на специальной военной операции, пришёл в поезд с детьми.

Евгений Кривенко, участник региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера»: «Всем советую сходить, очень понравилось».

Участники экскурсии переходят из вагона в вагон: разные годы войны и разные сюжеты. Теперь в руках попутчиков поезда мужчин винтовки, а в глазах женщин - печаль. Вот вагон с молодыми бойцами. Командир объясняет им как заполнять медальон. Следующие экспозиции рассказывают уже более пугающие истории - про ужасные медицинские эксперименты над людьми и концлагеря.

Сергей Гундарев, участник региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера»: «Вагон-концлагерь - это цепляет очень сильно душу. Очень глубокий и пронзительный у них взгляд».

Ещё одна страница истории - санитарный поезд. Сложнейшие операции врачи делали прямо на ходу под стук колес.

Далее экспозиция, посвященная великим изобретениям советских учёных. Пенициллин, термоэлектрогенератор и прогибограф – прибор для измерения колебаний льда, служивший спасением для машин, пересекавших Ладогу по дороге жизни.

Увидеть своими глазами добрые события, происходившие наравне со страшными и пугающими, суд над военными преступниками и радость в глазах обычных попутчиков, только узнавших о наступлении долгожданной Победы.

Евгений Кривенко, участник региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера»: «Нам необходимо не допускать тех ошибок, которые были совершены ранее».

Егор Шубин, участник региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера»: «Это было интересно. Знаете, иногда приходите в музей и начинаете скучать… Здесь такого не было. И это, я считаю, самое главное».

«Поезд Победы» - уникальный самодвижущийся музей на колесах.

В здании же вокзала Мурманска можно посмотреть фотовыставку «Силы тыла в лицах». Здесь современная история и люди, приближающие победу своим вкладом. Кто-то из них шьёт тёплую одежду, плетёт маскировочные сети, кто-то занимается заготовкой еды и медикаментов для бойцов СВО. Каждый помогает тем, чем может. Волонтёры – надёжная поддержка для нашей армии. Все эти женщины и мужчины показывают своим примером, как тыл помогает тем, кто ушел защищать Родину.