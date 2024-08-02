«Поезд Победы» прибыл в Мурманскую область, чтобы показать жизнь людей с начала Великой Отечественной войны и до Дня Победы

22 июня 1941 года слова наркома иностранных дел Вячеслава Молотова повергли в шок всю страну. Началась Великая Отечественная война. Но уже в 1945 году Юрий Левитан объявил о Победе в этой же Великой Отечественной войне.

Именно об этой истории тех лет рассказывает «Поезд Победы», который прибыл в Мурманск на три дня.

Первый вагон. Мирное небо над головой и раскатистый детский смех, истории службы, возвращающихся домой советских солдат. Жизни этих людей, сидящих на скамьях, да, и жителей всей страны, через несколько часов поменяются кардинально. Совсем скоро многие из них отправятся защищать Родину.

Денис Понаморев, посетитель выставки: «Люди это всё прожили, как всё это происходило именно в поезде, в дороге, как это было очень тяжело, очень страшно всё-таки».

– Что тебе больше всего запомнилось из всех вагонов, которые мы прошли?

– Как везли больных людей, которые ранены. Как их лечили, делали им тяжёлые операции во время движения поезда, не просто на месте, а именно в пути.

Около 12 тысяч поездов было задействовано для перевозок раненных во время Великой Отечественной войны, а это в общей сложности 5 миллионов человек, на каждую медсестру приходилось по 165 солдат.

Однако, события тех лет кроме разрушений и искалеченных судеб внесли огромный вклад в развитие науки. Так, врачи изобрели препарат для свертывания крови, вакцину от брюшного тифа и рецептуру увеличения срока хранения донорской крови. Технический прогресс тоже не стоял на месте, были разработаны новые самолёты, танки, артиллерийское и стрелковое вооружение – передовое для тех лет. Но некоторые не стеснялись экспериментировать и в другой сфере, вызывающей у нормальных людей только страх.

Людмила Анисимова, посетитель выставки: «Меня очень впечатлила экспозиция в вагоне, где было рассказано об экспериментах японцев, японских самураев. О том, что в рацион японских самураев входило человеческое мясо для того, чтобы формировать у них, может быть, злость какую-то, жестокость и создавать новое оружие, которое было бы в последствии использовано для уничтожения человечества».

«Поезд Победы», словно, перемещает нас во времени, отправляет назад в военное прошлое. Его экспозиции рассказывают о том, как выживали люди в концлагерях, о блокаде Ленинграда, о жизни на фронте, в окопах. Но завершает выставку такая долгожданная…

- Приказ Верховного главнокомандующего … победоносно завершилась!

Одна из самых кровопролитных войн длилась 1418 дней. Страшное испытание, оставившее глубокие шрамы не только на телах защитников, но и в душах миллионов людей завершилось. Но не все вернулись домой. Волонтёры-поисковики по сей день находят останки без вести пропавших солдат, участников Великой Отечественной.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Это уникальный федеральный проект, который реализует организация «Волонтёры Победы» совместно с Российскими железными дорогами и этот проект передвижной – интерактивная выставка, которая в течение года передвигается в различные населённые пункты и представляет экспозицию интерактивную для жителей того или населённого пункта. Мурманская область – это тот субъект, который уже в 4-й раз принимает этот поезд. Благодаря содействию губернатора Андрея Владимировича Чибиса жители региона могут познакомиться с этой выставкой, посетить её».

Поезд победы оснащён 50-ю видеопроекторами, 18-ю видеостенами, 12-ю тач-столами, задача которых погрузить посетителя, перенести во времени на десятки лет назад.

Для жителей и гостей Мурманска эта большая интерактивная выставка открыта для посещения со 2 по 4 августа, 5 и 6 августа поезд будет находится в Апатитах, а 7 и 8 августа - в Кандалакше.