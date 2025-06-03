День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.25 19:30
«Поезд Победы» вновь прибывает в Мурманскую область
Состав совершит остановки в двух городах. В Мурманске он будет находиться с 10 по 13 июня, а в Апатитах - с 14 по 15 июня.
«Поезд Победы» воссоздаёт исторические моменты с помощью современных технологий: дополненной реальности, объёмного звука и театрального освещения реалистичных фигур.
Состав находится в пути уже шестой год и эту инсталляцию посетили свыше 1 млн 200 тысяч человек.
Попасть на «Поезд Победы» возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта. Регистрацию откроют за сутки до прибытия состава.
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Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
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