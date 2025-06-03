«Поезд Победы» вновь прибывает в Мурманскую область

Состав совершит остановки в двух городах. В Мурманске он будет находиться с 10 по 13 июня, а в Апатитах - с 14 по 15 июня.

«Поезд Победы» воссоздаёт исторические моменты с помощью современных технологий: дополненной реальности, объёмного звука и театрального освещения реалистичных фигур.

Состав находится в пути уже шестой год и эту инсталляцию посетили свыше 1 млн 200 тысяч человек.

Попасть на «Поезд Победы» возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта. Регистрацию откроют за сутки до прибытия состава.