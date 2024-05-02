Поезд «Сила в правде» в Мурманске: это дорогого стоит

История нашей армии с советских времен насыщена событиями. Нам есть чем гордиться и что показать. Убедиться в этом можно было, посетив поезд «Сила в правде», который сегодня гостил в Мурманске в рамках большого путешествия по России.

Перрон мурманского железнодорожного вокзала забит до отказа. Военнослужащие, кадеты, юнармейцы и горожане собрались здесь, чтобы увидеть прибытие поезда-музея «Сила в правде».

Этот состав необычный, но, прежде чем в него войти, нужно было провести важную церемонию. Трём юнармейским отрядам присвоили имена героев - наших земляков, погибших во время специальной военной операции при исполнении служебного долга.

Отметим, что эти юные северяне – будущие защитники нашей Родины. Ведь они не просто так вступают в ряды «Юнармии», они уже выбрали свой жизненный путь.

Константин Воробьев, ученик кадетской школы Мурманска, юнармеец: «Самое главное, что идёт подготовка к дальнейшей службе и приобретение опыта. «Юнармия» – это что? Юная армия. Следовательно, юношей готовят к дальнейшей службе, к воинской дисциплине».

Сергей Тян, заместитель начальника штаба «Юнармии» Мурманской области: «Для них это будет очень торжественное мероприятие. Наши юнармейцы, которые здесь участвуют, пойдут 9 мая на нашем параде».

Вторая часть торжественной церемонии состояла в том, что эти 20 ребят произнесли клятвы юнармейца. Теперь они стали на шаг ближе к своей цели - стать военнослужащими.

После завершения торжественной части все смогли посетить поезд. Каждый вагон посвящён определенному направлению или событию. Где-то можно узнать о службе в армии и заключить контракт, в другом – напоминают о Великой Отечественной войне и показывают экспонаты тех времен. Есть вагон с трофейной атрибутикой СВО. Конечно, были вагоны, посвящённые разным родам войск. Например, энергичные десантники, гордые обладатели голубых беретов.

Мы помним, что Северный флот не подведёт. И, безусловно, этим гордимся. Военным морякам тоже было, что показать гостям их вагона. Ведь здесь представлена экспозиция четырёх основных направлений: подводного и надводного флотов, морской авиации и пехоты.

Павел Ратников, заместитель начальника радиотехнического факультета Высшего военно-морского инженерного училища, г. Санкт-Петербург: «Гости увидят модели дизель-электрических подводных лодок, атомных подлодок, модели водолазных костюмов, пульты управления современных кораблем, модели палубной авиации, экипировка морской пехоты. И модели надводных кораблей, строящих и стоящих уже на вооружении».

Отметим сразу, что поезд «Сила в правде» стоял в Мурманске всего несколько часов. Ведь в планах его создателей, объехать 67 регионов страны и посетить 75 станций.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Казалось бы, мы знаем многие аспекты и про соединение ВС РФ, много видели и знаем про СВО, но в каждом вагоне новая информация, которая действительно очень познавательная даже для нас, которые погружены в тему».

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Самое главное, всё нацелено на патриотическое воспитание. В какой вагон не зайдёшь, вся экспозиция рассчитана как раз для нашей молодёжи. Воспитание в духе любви к Родине и её служению».

Идее использовать вагоны поезда в качества передвижной экспозиции не один десяток лет. И что самое интересное, состав всё так же производит неизгладимое впечатление.

Геннадий Тучин, начальник эшелона: «Всегда и везде, во всех регионах, особенно молодёжь встречает нас - просто тепло, с оживлением и интересом. Они хотят прикоснуться к истории, к тому настоящему, о котором сейчас говорят с экранов телевизоров. Посмотреть своими глазами, узнать правду о том, с кем мы сегодня воюем, за какую историю, за какую Родину стоим стеной, что мы защищаем. Это дорогого стоит».

Как отметили военнослужащие в вагонах, они путешествуют сменами. А вот старт акции был дан 23 февраля и уже почти вся Россия позади. 8 мая, в канун Дня Победы, поезд должен вернуться в Москву.

А из Мурманска он сегодня отправится в Петрозаводск.