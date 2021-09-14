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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.21 19:30

«Поезд здоровья» решает проблему медобслуживания северян в отдалённых посёлках

В этот раз мобильная поликлиника прибыла в посёлок Сафоново, чтобы провести осмотры местных жителей.

Новый, оснащенный необходимым медицинским оборудованием, «Поезд здоровья» остановился в посёлке Сафоново. Местные жители смогли пройти обследования, сдать анализы и получить консультации врачей. Передовое оснащение «поезда» заслуживает одеяльного внимания, например, анализ крови в такой лаборатории занимает всего один час.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Основное – это выявить факторы риска заболеваний, которые чаще всего приводят к смертности. Это болезни системы кровообращения, онкология. Это те исследования, консультации, осмотры, которые у нас предусмотрены первым этапом диспансеризации».

Конечно, мобильный способ обследования очень удобен для жителей малых населенных пунктов. Ведь для этого им не приходится ездить в город.

Виталий Вендель, житель посёлка Сафоново: «Пришёл на прививку от ковида, а меня направили сюда. Чистенько, уютненько, приятно».

К большому сожалению местных жителей, постоянно держать в Сафонова мобильную поликлинику нельзя. Сейчас в Мурманской области функционируют четыре «Поезда здоровья». Три из них приобретены за счёт областного бюджета, один - на федеральные средства. Последний автомобиль прибыл в наш регион этой ночью.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что мы медработников в каждую амбулаторию в таком количестве такое оборудование не завезём. Людей столько нет и медработники в дефиците в отдалённых посёлках. А этот способ решает проблему медобслуживания, самую актуальную проблему, которая сегодня у нас есть».

Ближайшее время «Поезд здоровья» отправится в Печенгский, Кандалакшский и Кольский районы.  Если возникнет потребность, то частота остановок будет увеличена. А пока расписание работы мобильной поликлиники можно узнать на сайтах медицинских организаций населённых пунктов и администраций районов.

 

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