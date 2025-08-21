Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту
Поездка мурманских общественников в Запорожскую область стала важным шагом к восстановлению и развитию нового региона

Члены Общественной палаты Мурманской области и регионального Профсоюза работников здравоохранения посетили Запорожскую область. Их визит был для того, чтобы укрепить связи между регионами, обменяться опытом и выявить направления для дальнейшей поддержки.

Поездка мурманских общественников в Запорожскую область стала важным шагом к восстановлению и развитию нового региона, а ещё к укреплению единства. Члены делегации общались с местными жителями, администрацией и медицинским сообществом. Особое внимание уделялось вопросам здравоохранения.

Юлия Величко, заместитель председателя региональной Общественной палаты, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ: «Мы вчера с коллегами упорно работали, взаимодействовали. Посмотрели великолепно развивающееся здание и оснащение онкологического диспансера. Это одно из стратегических направлений в РФ. Мы познакомились с коллегами, узнали о том, как они проводят новые дополнительные обследования, какая техника поступает. Отметили, что это достойно. И согласились, что в каждом регионе есть схожие проблемы. Например, нехватка медицинских кадров».

Каждый из приехавших общественников вносил свой вклад в создание благоприятных условий для жизни людей, в решении насущных социальных вопросов, в укреплении диалога между властью и обществом.

Антон Бибаров-Государев, председатель Общественной палаты Запорожской области: «Нам очень приятно, что это взаимодействие, несмотря на расстояние, гораздо ближе, чем может показаться кому-то. Здесь не только обмен практиками, но и документами, проблемами, подготовка совместных заявлений. Кстати говоря, по итогам этой встречи будут сделаны совместные заявления. В том числе по вопросам здравоохранения в Приморске».

Также делегация уделила внимание социальным проектам и культурному наследию. Участники посетили молодёжные пространства «СОПКИ» и музеи. Например, в краеведческом есть выставка о Мурманской области.

Познакомились с активными творческими жителями Приморского района. На выездном заседании комиссии Общественной палаты Запорожской области встретились с представителями администрации Приморска.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Есть над чем работать. Мы понимаем, что на всё это необходимы деньги и человеческие ресурсы. Мы сегодня увидели, в чём нуждается Приморск. И донесём до органов власти Мурманской области какие-то детали».

Ирина Гайдуковская, заместитель министра внутренней политики Мурманской области: «Основные усилия будут направлены на восстановление инфраструктуры, потому что проблема с водой никуда не уходит. Основной удар будет сюда. И, конечно, развитие молодёжных пространств, молодёжи и детства».

Шефство Мурманской области над Приморским районом будет продолжено до 2030 года. Также планируется расширить взаимодействие и заключить соглашения о сотрудничестве между общественными палатами двух регионов.

