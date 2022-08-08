Поездка под дурманом привела к страшному ДТП и судебному делу

Осуществляя поворот налево, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай». Водитель корейской легковушки получил тяжёлые травмы. Свою вину в ДТП нарушитель признал.

Полиции завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Мурманска, который сел за руль в наркотическом опьянении и совершил серьёзное ДТП.

Осуществляя поворот налево, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай». Водитель корейской легковушки получил тяжёлые травмы. Свою вину в ДТП нарушитель признал.

Уголовное дело направлено в суд. Жителя Мурманска может ожидать наказание на срок до семи лет лишения свободы.