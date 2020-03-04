Поездка с открытой дверью в автобусе никого из пассажиров не возмутила, но зафиксирована

Возмущенный пассажир рейсового автобуса маршрута № 105 опубликовал в одной из социальных сетей видео. На кадрах, снятых очевидцем, транспортное средство едет с открытой дверью.

Это угрожает безопасности пассажиров, да и в салоне от такого проветривании в мороз довольно холодно, отмечает пассажир. В свою очередь некоторые пользователи сети заметили, что к водителю никто из операторов-любителей с просьбой решить проблему так и не обратился.