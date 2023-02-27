Поездка в нетрезвом виде может обернуться нетрезвому водителю лишением свободы на два года

Погоня на дорогах Мурманска! Сотрудники полиции задержали автолюбителя, который, вероятно, сел за руль в алкогольном опьянении.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель «Форда» отказался, а в разговоре упомянул, что перед тем, как сесть за руль, употребил бутылку коньяка.

Сотрудникам органов правопорядка пришлось доставить молодого человека в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину отправили на штрафстоянку.

Позже выяснилось, что в 2019 году водитель уже привлекался к ответственности за подобное нарушение и лишался права управления на полтора года. Теперь же нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.