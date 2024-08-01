Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБП

С 1 августа до 30 сентября в Мурманской области размер кешбэка при онлайн-покупке с помощью системы быстрых платежей проездных и пополнении баланса транспортных электронных кошельков вырастет с 5% до 20%.

Купить проездные и пополнить транспортные электронные кошельки можно на сайте карта51.рф или в мобильном приложении «Карта 51», а также на площадках «Фрисби» – на сайте frisbi24.ru или в мобильном приложении «Фрисби24».

Предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Напомним, акцию запустила Национальная система платёжных карт.