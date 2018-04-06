Поездку по кладбищу обеспечат в полном объёме

Православные праздники не за горами. Многие мурманчане уже планируют свои проездки на городское кладбище, чтобы привести в порядок могилы родственников. Вот тут и возникает вопрос о том, а как добраться до отдалённых секторов?

Уже не первый год каждые выходные на специальный маршрут «Городское кладбище» выходит бесплатный рейсовый автобус. Он доставляет посетителей к отдалённым секторам с 9.30 до трех часов дня. За это время машина 15 раз проезжает по маршрут.

- В настоящее время мы планируем обратиться к дирекции городского кладбища, чтобы к 15 апреля, а это следующее воскресенье после Пасхи, праздник Красная горка, дорогу по маршруту следования этого маршрута убрали и почистили, чтобы мы в полном объёме выполнили все рейсы, - рассказал Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспрот».

Желающим посетить городское кладбище не о чем беспокоиться. Чего не скажешь о пассажирах пригородного транспорта. На дорогах Мурманска продолжают происходить необычные происшествия. В четверг в 7 часов вечера на улице Книповича во время движения у автобуса оторвалось колесо заднего моста. Это произошло в момент, когда машина подъезжала к остановке, поэтому скорость была небольшая и в салоне никто не пострадал.

- К сожалению, появился комментарий о том, что это мурманский автобус. А так как мы осуществляем основные перевозки в Мурманске, то, возможно, у кого-то сложилось мнение, что это автобус нашего предприятия. Хочу вас заверить, что этот автобус к нам никакого отношения не имеет, - сообщил редакции «Арктик-ТВ» Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».

О причинах произошедшего говорить сложно. Но наверняка, причиной аварии стала техническая неисправность, которую специалисты не заметили во время предрейсового осмотра.