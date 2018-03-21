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День за днём с «Арктик-ТВ»21.03.18 19:30

«Поэзия – нет дела бесполезнее в житейской неразумной круговерти...»

Читатели Мурманской областной научной библиотеки отметили Всемирный день поэзии в лучших традициях этого праздника. Стихи собственного сочинения и произведения выдающихся авторов прочли сегодня на читательском марафоне.

В одном из залов научной библиотеки  собрались самые преданные поклонники поэзии: мурманские журналисты, преподаватели литературы и студенты. Каждый выбрал тему и стиль произведения: кому-то ближе стихотворения о любви, кому-то о Родине. Но и о творчестве наших земляков  никто не забыл. Литературную встречу открыли строчками Ивана Бессонова – мурманчанина и бесспорно талантливого поэта.

Поэзия нашла отголоски во всех сферах  жизни человека: в горе, в революции и призыве действовать. Этот вид искусства был актуален во все времена, невзирая на возраст и на статус – каждое произведение нашло своего читателя.

- Поэзия – это широкие врата для понимания одним народом другого. Но я думаю, что не только одним народом другого, но и одним человеком  другого, - говорит Татьяна Иванова, главный библиотекарь Мурманский областной научной библиотеки. - На вопросы, что такое поэзия,  почему она так притягивает людей, я могу процитировать  слова Игоря Губермана: «Поэзия – нет дела бесполезнее в житейской неразумной круговерти. Но всё что не относится к поэзии, бесследно исчезает после смерти».

После уютных чтений в научной библиотеке состоялся концерт фестиваля «Всемирный день поэзии». Свои стихи представили молодые авторы Заполярья, среди которых и Юлия Лещенко, вошедшая в этом году в «Золотую сотню» всероссийского фестиваля.

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Последние комментарии

анна
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Анна
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