Погиб ведущий актер театра Северного флота Алексей Гудин

В нашем выпуске печальное известие. Погиб ведущий актер Драматического театра Северного флота.

Алексею Гудину в следующем году исполнилось бы 40 лет. Театр был для него вторым домом, здесь он познакомился со своей будущей женой Юлией Блоховой. За годы работы в театре Северного флота Гудин сыграл около шестидесяти разноплановых ролей. Среди них такие как Хлестаков в «Ревизоре», Алексей Берестов в «Барышне-крестьянке».

Талант актера неоднократно отмечали администрация театра и командование Северного флота.

В июне прошлого года Указом Президента Алексей Гудин был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени.