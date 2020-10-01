День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.20 19:30
Погибшему при исполнении долга выпускнику снежногорской школы открыли памятную доску
У Олега Куфтина, поступившего на службу в ряды Северного флота, должна была быть насыщенная жизнь. Молодому матросу пророчили прекрасную военную карьеру. Не случилось...
23 февраля 1998 года Куфтин находился на боевом дежурстве. Старший матрос погиб от рук дезертира. Парню не было и 20 лет.
Такие раны в сердцах матерей не затягиваются. Наталья Николаевна рада, что её сына не забывают, что о подвиге Олега будут знать, приносить свежие цветы к чёрно-белой фотографии.
Наталья Куфтина, мама Олега Куфтина: «Школа – это начало вашего жизненного пути. Я желаю, чтобы путь был счастливым, удачным, чтобы вас уважали, вами гордились, как я горжусь своим сыном».
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