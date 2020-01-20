Погода мешает, а штаб проверяет

Подвести итоги работы за прошлую неделю жилищники пришли в администрацию Первомайского округа.

Заседания штабов – дело регулярное. Дважды в неделю встречи с руководителями жилищных организаций проводят в каждом округе Мурманска. Такие меры контроля работы управляющих компаний, приносят свои плоды. На встречах её участники выявляют конкретные адреса и проблемные ситуации, выносят предупреждения. Многие организации стали более серьёзно относиться к своим обязанностям.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Эта форма общения очень интересна тем, что в режиме живого диалога можно услышать все ответы на интересующие вопросы от представителей управляющих компаний. И самое главное, понять те сроки, когда будут устранены те или иные замечания».

По словам специалистов администрации Первомайского округа, основные нарушения, выявленные за последнюю неделю, это складирование снега и обработка противогололёдными материалами. Связаны они с нестабильным погодными условиями: снегопадами, оттепелями и морозами. Всего же с начала года были проведены 11 рейдов по придомовым территориям.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска: «Составлено 92 акта, из которых 36 направлены в административные комиссии для привлечения виновных должностных лиц управляющих компаний к ответственности. 56 актов направлены в управляющие компании для устранения замечаний».

Также специалисты отметили, что практически все выявленные замечания, сотрудники управляющих компаний устраняют.