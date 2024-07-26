Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов

Пока в области стоит сухая погода подрядчики приступили к капитальному ремонту, проходящему по программе «На Севере – Жить!». В городе проведут 795 ремонтов, согласно проектам.

В Мурманской области продолжается комплексный ремонт многоквартирных домов. На эти цели из регионального бюджета выделено более 9 миллиардов рублей. Например, в областном центре в домах номер 15 и 17 по улице Воровского занимаются отделкой фасадов.

Юлия Барсукова, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта: «В прошлом и позапрошлом годах мы ремонтировали крыши при огромной поддержке жителей. У нас жители в этих домах очень активные, они активно участвовали в ремонте, в приёмке, в ходе ремонта. Вы видели, какие фасады были до ремонта, я думаю, что сейчас они будут радовать жителей. И я хочу отметить, что после нашего ремонта здесь будет выполнена архитектурная подсветка».

Подрядчики обещают сделать работу, как говорится, в лучшем виде. Но повлиять на качество отделки может болотистая местность, на которой стоят дома. По мнению специалистов, управляющей компании стоило бы заняться подвалами.

Кярам Акопян, директор подрядной организации: «Надо было все демонтировать… Сложность в этом и была».

В доме по соседству на улице Софьи Перовской, 8 помимо фасадов обновляют кровлю. Используют проворенные временем материалы, которые всё равно согласуют с Министерством градостроительства региона. Это касается и подбора цветов, описание которых в документах порой имеет весьма расплывчатые формулировки.

Руслан Хижняк, директор подрядной организации: «Очень много мест, которые нужно капитально ремонтировать. На данный момент приступили к ремонту кровли, выполнено порядка 50%, демонтаж обрешетки и устройство новой и к ремонту фасада».

Всего в 2024 году региональный оператор - Фонд капитального ремонта отремонтирует в области 579 многоквартирных домов из них 216 в Мурманске.