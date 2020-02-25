Погода успокоилась! Передышка для управляющих компаний

Только на улице стало теплеть и показалось приближение весны - сюрприз от природы - снегопад и снова снежная каша под ногами, сугробы и колея под колесами машин. Чем запомнится жителям Кольского полуострова конец феврали и ознаменуется начало марта, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

Календарная зима подходит к концу. А что же у нас с зимой климатической? Идёт снег. Машины вязнут в снежной каше, а людям сложно пройти… в некоторых дворах.

По словам специалистов регионального Гидрометцентра, это последние обильные осадки на неделе, дальше погода будет радовать.

Елена Сиеккинен, начальник мурманского Гидрометцентра: «Активные циклоны, которые так удачно генерировала весь февраль северная Атлантика, перестают быть настолько активными, Кольский полуостров будет находиться в области относительно повышенного атмосферного давления».

А это значит, что снег будет, но небольшой и мы увидим солнце. Температура воздуха стремится к зимним значениям. Уже в ближайшие сутки -6-11 днём, и в центральных районах до -20 ночью.

Елена Сиеккинен, начальник мурманского Гидрометцентра: «Дальше двое суток будут относительно холодные, минус 10-15, ночью, при прояснении до -20-25 градусов, днём -5-10. Суточный ход температуры воздуха уже начал проявляться».

Последний день февраля и первый марта днём -3-8, сильных ветров и снегопадов не ожидается. Масленичная неделя будет комфортной. Остаётся надеяться, что погода порадует и жилищников, которые наконец-то уберут и вывезут снег, ведь сетовать на погодные качели и аномальные осадки уже не придётся.