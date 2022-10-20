Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФОДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.22 19:30

«Погода в Мурманске» - паблик, который не продаётся!

Дело к зиме! При наступлении первых холодов проверять заблаговременно погоду перед выходом на улицу стало как никогда актуально. Многие мурманчане знают группу в соцсети «ВКонтакте» «Погода в Мурманске» и благодаря ей всегда в курсе всех метеопрогнозов. Администратор сообщества Виталий Макаров рассказал нам о том, как у него это получается.

Группа «Погода в Мурманске» уже насчитывает более 33 тысяч подписчиков. Автор паблика – обычный парень из Мурманска, который более 8 лет назад, когда ещё был студентом экономического факультета, понял, что ему безумна интересна метеорология. Виталий начал с упоением изучать разные ресурсы и искать информацию. Сначала делился прогнозами с друзьями и семьей, а потом решил создать интернет-сообщество.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Сейчас она превратилась в такой, можно сказать, дневники о погоде в Мурманске. Все явления, которые у нас тут происходят, более-менее интересные новости, постоянные сводки с температурой, с количеством выпавших осадков, с порывами ветра, если ветер сильный. Всё о погоде в Мурманске стараюсь публиковать и писать об этом так, чтобы людям было интересно».

Атмосферу в группе Виталий поддерживает дружелюбную, стараясь, чтобы не было недопустимого поведения. Для участников даже есть чат, где они могут задать автору вопросы и получить своевременный ответ. 

Причина, по которой Виталий не идёт работать в официальные метеослужбы, одна – скромная зарплата. А ведь его звали и на метеостанцию, и в Гидрометцентр. Однако главной мотивацией для Виталия остаётся его группа. Он называет её своим детищем, оно и понятно – столько времени и сил в неё вложено.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Даже были предложения о продаже группы. Я ради интереса сумму спрашивал, но, как мне кажется, нет таких денег, за которые я мог бы её продать. Во-первых, это подставить всех подписчиков, а их больше 30 тысяч человек, чтобы там группа сменила тематику – нет, на такое никогда не пошёл бы».

На данный момент Виталий работает в Центре управления кризисными ситуациями в МЧС, в отделе мониторинга: работа непосредственно связана с погодой, с прогнозированием неблагоприятных явлений, а также с расчётом последствий и оповещения населения. За смски в непогоду отвечает отдел, где работает Виталий.

Виталий не только метеоролог, но ещё и спортсмен. Позади дзюдо, лыжи и футбол, а в 2013 году ушел в велоспорт. И даже здесь знания о погоде для Виталия палочка-выручалочка.   

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Как это помогает группе? Скорее, наоборот. Как группа помогает моему велоспорту? Перед выездом на тренировку я сам себе составляю прогноз. Если, допустим, где-то белее вероятен дождь, то я на эту дорогу не поеду. У нас много направлений: есть Серебрянка, Лотта, Печенга. Если я вижу, что на Лотте дождь более вероятен, то я выбираю другой маршрут. Мои знания о погоде помогают мне в выборе мест и времени для тренировок».

По словам метеоролога, многие люди смотрят прогнозы только на одном сайте, но важно мониторить хотя бы 2-3 источника и сравнивать их показания.

Из ближайших необычных явлений: 25 октября будет солнечное затмение. Смотреть на солнце в это время можно только либо через сварочное стекло, либо через компакт-диск. Солнечными очками, как оказалось, пользоваться нельзя, можно повредить зрение.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Будет это практически в пик дня, максимальная фаза будет в 13.21. Луна закроет солнце почти на 65 процентов - всего треть солнца останется открытой».

Как говорит Виталий, прогнозы в группе любительские и представлены для справочного ознакомления. Главная их особенность в том, что они почти всегда максимально точны. Но быть уверенным в погоде на 100% - очень сложно, ведь это стихия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги III квартала на рынке труда в сфере российской промышленности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области восстанавливается спрос на ипотеку-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро вырос почти на 33 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика