«Погода в Мурманске» - паблик, который не продаётся!

Дело к зиме! При наступлении первых холодов проверять заблаговременно погоду перед выходом на улицу стало как никогда актуально. Многие мурманчане знают группу в соцсети «ВКонтакте» «Погода в Мурманске» и благодаря ей всегда в курсе всех метеопрогнозов. Администратор сообщества Виталий Макаров рассказал нам о том, как у него это получается.

Группа «Погода в Мурманске» уже насчитывает более 33 тысяч подписчиков. Автор паблика – обычный парень из Мурманска, который более 8 лет назад, когда ещё был студентом экономического факультета, понял, что ему безумна интересна метеорология. Виталий начал с упоением изучать разные ресурсы и искать информацию. Сначала делился прогнозами с друзьями и семьей, а потом решил создать интернет-сообщество.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Сейчас она превратилась в такой, можно сказать, дневники о погоде в Мурманске. Все явления, которые у нас тут происходят, более-менее интересные новости, постоянные сводки с температурой, с количеством выпавших осадков, с порывами ветра, если ветер сильный. Всё о погоде в Мурманске стараюсь публиковать и писать об этом так, чтобы людям было интересно».

Атмосферу в группе Виталий поддерживает дружелюбную, стараясь, чтобы не было недопустимого поведения. Для участников даже есть чат, где они могут задать автору вопросы и получить своевременный ответ.

Причина, по которой Виталий не идёт работать в официальные метеослужбы, одна – скромная зарплата. А ведь его звали и на метеостанцию, и в Гидрометцентр. Однако главной мотивацией для Виталия остаётся его группа. Он называет её своим детищем, оно и понятно – столько времени и сил в неё вложено.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Даже были предложения о продаже группы. Я ради интереса сумму спрашивал, но, как мне кажется, нет таких денег, за которые я мог бы её продать. Во-первых, это подставить всех подписчиков, а их больше 30 тысяч человек, чтобы там группа сменила тематику – нет, на такое никогда не пошёл бы».

На данный момент Виталий работает в Центре управления кризисными ситуациями в МЧС, в отделе мониторинга: работа непосредственно связана с погодой, с прогнозированием неблагоприятных явлений, а также с расчётом последствий и оповещения населения. За смски в непогоду отвечает отдел, где работает Виталий.

Виталий не только метеоролог, но ещё и спортсмен. Позади дзюдо, лыжи и футбол, а в 2013 году ушел в велоспорт. И даже здесь знания о погоде для Виталия палочка-выручалочка.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Как это помогает группе? Скорее, наоборот. Как группа помогает моему велоспорту? Перед выездом на тренировку я сам себе составляю прогноз. Если, допустим, где-то белее вероятен дождь, то я на эту дорогу не поеду. У нас много направлений: есть Серебрянка, Лотта, Печенга. Если я вижу, что на Лотте дождь более вероятен, то я выбираю другой маршрут. Мои знания о погоде помогают мне в выборе мест и времени для тренировок».

По словам метеоролога, многие люди смотрят прогнозы только на одном сайте, но важно мониторить хотя бы 2-3 источника и сравнивать их показания.

Из ближайших необычных явлений: 25 октября будет солнечное затмение. Смотреть на солнце в это время можно только либо через сварочное стекло, либо через компакт-диск. Солнечными очками, как оказалось, пользоваться нельзя, можно повредить зрение.

Виталий Макаров, администратор паблика «Погода в Мурманске»: «Будет это практически в пик дня, максимальная фаза будет в 13.21. Луна закроет солнце почти на 65 процентов - всего треть солнца останется открытой».

Как говорит Виталий, прогнозы в группе любительские и представлены для справочного ознакомления. Главная их особенность в том, что они почти всегда максимально точны. Но быть уверенным в погоде на 100% - очень сложно, ведь это стихия.